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    • 17.12.2020 16:23
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    SON DAKİKA! 'da operasyonu! Bir ton ele geçirildi

    Son dakika haberine göre 'da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kargoyla şehre gelen ve piyasaya sürülme hazırlığı yapılan 1 ton ele geçirildi.

    'da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Tekirdağ Çorlu'dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın polis tarafından ele geçirilmişti.

    Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bursa'da sahte alkol operasyonu! Bir ton ele geçirildi