





Bu maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.



VALİZERDE SAKLI ONLARCA KİLO ESRAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise, yapılan risk analizi neticesinde Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen şahıs Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Şahsın valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.