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    • 16.12.2020 17:41
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    Son dakika: 'da / operasyonları: 7 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, / silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları: 7 gözaltı

    'da / silahlı terör örgütüne yönelik son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında yakalama emri ile aranan firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında işlem yapılırken 4 kişi alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

    Adli mercilere sevk edilen 2 şahıstan 1'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 1 kişi de soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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