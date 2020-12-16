Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tartışılan Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik tartışmalara noktayı koydu. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 pozitif olan sağlık çalışanları "iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları" kapsamında değerlendirilecek. İşçi olarak çalışanlar "meslek hastalığı", kamudakiler de "vazife malulü" sayılacak. (HAZAL ATEŞ)
HAKLARI NELER OLACAK?
Emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek.
Başvuruda bulunulması şartı var.
Vazife malullerine her yıl 3 bin 213 TL-5 bin 842 TL arasında ek ödeme olacak.
Çocuklarına aylık ilk öğretimde 182 lira, ortaöğretimde 273 lira, yükseköğretimde 365 lira verilecek.
Vazife malulü ve eşlerine ücretsiz seyahat hakkı olacak.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına kamuda bir kişilik istihdam hakkı olacak.
Anne babalarına aylık bağlanacak, bunun için çocuklardan kesinti yapılmayacak.
Hayatını kaybeden sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi kullandırılacak.
AB YAPICI OLMALI
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Michel'den AB zirvesi hakkında bilgi alan Erdoğan, "Türkiye-AB ilişkileri kısır döngüden kurtarılmalı. Türkiye, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ediyor. AB Türkiye konusunda sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemeli" dedi.
ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ
Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, ABD'nin kararı kınandı. Atılacak adımlar değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, mevkidaşı Pompeo ile görüşerek, kararı eleştirdi. Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İP ortak açıklamayla yaptırıma tepki gösterdi.