



HAKLARI NELER OLACAK?

Emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek.



Başvuruda bulunulması şartı var.



Vazife malullerine her yıl 3 bin 213 TL-5 bin 842 TL arasında ek ödeme olacak.



Çocuklarına aylık ilk öğretimde 182 lira, ortaöğretimde 273 lira, yükseköğretimde 365 lira verilecek.



Vazife malulü ve eşlerine ücretsiz seyahat hakkı olacak.



Hayatını kaybedenlerin yakınlarına kamuda bir kişilik istihdam hakkı olacak.



Anne babalarına aylık bağlanacak, bunun için çocuklardan kesinti yapılmayacak.



Hayatını kaybeden sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi kullandırılacak.