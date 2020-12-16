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    • 17.12.2020 05:13
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    SON DAKİKA: genelinde uygulanan 8 saatlik sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ve dün 21:00'de başlayan geneli saat 05:00 itirabariyle sona erdi. Kısıtlama denetimleri ise gece boyunca sürdü.

    DHA
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ve dün 21:00'de başlayan geneli saat 05:00 itirabariyle sona erdi.

    'da gece boyunca polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

    Bir çok noktada kurulan denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanlardan izin belgeleri istendi. İzin belgelerinde yazan isimlerle kimlikler tek tek karşılaştırıldı.

    KISITLAMA BUGÜNLÜK SONA ERDİ


    Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Saat 05.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan denetim noktası kaldırılırken, araç yoğunluğunun artması dikkat çekti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye genelinde uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi