Ekipler, Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D'yi gözaltına aldı.