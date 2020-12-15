Yerli aşıda Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak

Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak iteyenler için kampüs ve çevresindeki billboardlara gönüllü adaylar için ilan verildi. Kampüs içindeki ilanlarda, Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İKUM'a başvurabilir veya irtibat kurabilir denildi. İlanda irtibat numaraları da yer aldı.