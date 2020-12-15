AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

Koronavirüs nedeniyle 12-13 Aralık'ta online olarak yapılan Anadolu Üniversitesi sınavlarının sonuçları merakla gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır. Şimdiden puan hesaplama yapmak isteyen öğrenciler hangi notlarla geçilip hangi notlarla kalındığını araştırıyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına ve sınav takvimini haberimizde bulabilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Öğrencinin sorumlu olduğu dersler için girilen sınavlar, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden görüntülendi. Sisteme e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile giriş yapıldı Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre verildi.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
AÖF GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.