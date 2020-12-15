AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öğrencinin sorumlu olduğu dersler için girilen sınavlar, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden görüntülendi. Sisteme e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile giriş yapıldı Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre verildi.