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    • 15.12.2020 10:49
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    ? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden merakla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı’nın sonuçları merak edilmeye başlandı. Adaylar başarılı not alıp alamadığını oldukça merak ediyor. Peki Anadolu Üniversitesi sonuç sayfasını öğrencilerin erişimine açtı mı? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Koronavirüs nedeniyle 12-13 Aralık'ta online olarak yapılan Anadolu Üniversitesi sınavlarının sonuçları merakla gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır. Şimdiden puan hesaplama yapmak isteyen öğrenciler hangi notlarla geçilip hangi notlarla kalındığını araştırıyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına ve sınav takvimini haberimizde bulabilirsiniz.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Öğrencinin sorumlu olduğu dersler için girilen sınavlar, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden görüntülendi. Sisteme e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile giriş yapıldı Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre verildi.

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

    19-20-21 Aralık 2020

    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

    Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

    Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

    AÖF GEÇME NOTLARI

    84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

    77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

    71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

    66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

    61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

    56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

    50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

    46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

    40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

    33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

    0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
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    Haberler Güncel AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi-AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!