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    • 15.12.2020 17:31
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    nasıl yapılır? ?

    nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan HES kodu uygulaması artık toplu taşımalarda zorunlu olacak. İstanbul’da yaşayan ve İstanbulkart kullanan vatandaşlar İstanbul HES kodu eşleşmesini nasıl ve ne zaman yaptırabileceklerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirilmişti.

    takvim.com.tr
    İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleşmesi ne zaman?

    İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İsanbulkart HES kodu eşleşmesi ne zaman başlayacak? Otobüslere binerken kullanılması zorunlu olan İstanbulkartlarda artık HES kodu eşleşmesi de zorunlu olacak. Yani HES kodu olmayan bir kişi otobüse binemeyecek. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır?

    İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

    İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

    İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ

    Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

    Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

    Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

    HES KODU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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