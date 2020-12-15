AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? MEB-açık lise AÖL 2020 sınavı hangi tarihte düzenlenecek?

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020 2021



2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba (ertelendi)

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020 (ertelendi)

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?



Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.