"YAPABİLİYORSANIZ, TEŞVİK EDİN"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Türkiye Varlık Fonumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulumuz Türkiye'ye daha fazla doğrudan dış yatırım çekme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası sermaye yatırımlarının hem yatırım yapan ülkeye hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağladığı açık bir gerçektir. Katar Yatırım Otoritesi'nin geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'a ortak olması ülkemiz için bir kazanımdır ve bu işbirliği milletimize kazanç olarak dönecek bir işbirliğidir. Bundan korkmanıza gerek yok. Başka şeyler aramanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız, teşvik edin, artırmak için.

Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hesabı kitabı iyice karıştırmış olacak ki bu kürsüden milletimizi yanlış bilgilendirdi. Biz zaten Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu SSK'dan biliyoruz. Kılıçdaroğlu 'Borsa İstanbul'un kârlılık oranı yüzde 52, bu kâr oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak…' diyor. Nasıl bir matematik bu, nasıl bir hesap uzmanlığı bu.