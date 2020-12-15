Anaokulları açılacak mı? Anaokulları, anasınıfı ve kreşler açılıyor mu? Açıklama geldi…

Binlerce ailenin gözü kulağı okul öncesi eğitim ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi ve beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya gelen kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak önlemlere, verilenen kararlara değinildi. Peki Anaokulları açılacak mı? Anaokulları, anasınıfı ve kreşler açılıyor mu? Yüzyüze eğitimin sona erdiği bu alanda yeniden çalışma başlayacak mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ANAOKULU, ANASINIFI VE KREŞLER AÇILIYOR MU?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan kreşler ve ana sınıfları ile ilgili şunları ifade etti;
Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır."
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN (MEB) AÇIKLAMA GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, 15 Aralık Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
ANAOKULU VE ANASINIFI FARKI NEDİR?
Anaokulu: Öğrenim çağına henüz gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi. Anaokulları ilkokullara bağlı olmayan kurumlardır. Söz konusu bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir.
Ana sınıfı: Genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf. Ana sınıfları 5-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verir. Ana sınıfları ilkokullar bünyesinde yer alır.