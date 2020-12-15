Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı.