Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    lı eşinin kaçırdığı kızına kavuştu! Türk babalar için de umut oldu

    'da yaşayan , lı eşi tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki 'ya, Başkan sayesinde kavuştu. 4 yıldır mücadele veren babanın kazandığı hukuk zaferi Ukrayna medyasında da yankı buldu. Aytaç Atasoy'un yaşadıkları, aynı durumda olan Türk vatandaşı babalar için de umut oldu.

    Baba umut!

    Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy, Ukraynalı eşi Olena Mehoda tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki Amira Doğa'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

    4 yıldır mücadele veren babanın kazandığı hukuk zaferi Ukrayna medyasında da yankı buldu.

    Aytaç Atasoy'un yaşadıkları, aynı durumda olan Türk vatandaşı babalar için de umut oldu.

    Ukrayna'daki kızı Lorin Yüce'ye (6) ulaşmak için mücadelesini sürdüren İsmail Yüce (39), Ukrayna mahkemelerinden sonuç alamayınca başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyor.

    Yüce, "Allah'ın izniyle kızımız Lorin Yüce'yi de en yakın zamanda alıp vatanımıza götüreceğiz. O anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Aytaç Atasoy Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızına kavuştu! Türk babalar için de umut oldu