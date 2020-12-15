Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy, Ukraynalı eşi Olena Mehoda tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki Amira Doğa'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.
4 yıldır mücadele veren babanın kazandığı hukuk zaferi Ukrayna medyasında da yankı buldu.
Aytaç Atasoy'un yaşadıkları, aynı durumda olan Türk vatandaşı babalar için de umut oldu.
Ukrayna'daki kızı Lorin Yüce'ye (6) ulaşmak için mücadelesini sürdüren İsmail Yüce (39), Ukrayna mahkemelerinden sonuç alamayınca başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyor.
Yüce, "Allah'ın izniyle kızımız Lorin Yüce'yi de en yakın zamanda alıp vatanımıza götüreceğiz. O anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.