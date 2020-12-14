Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 öğretmen atamaları başladı mı?

2021 öğretmen atamaları başladı mı? Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı konusunda öğretmen adayları araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi. Norm fazlası öğretmen atamaları için de öğretmen alımı ilanları yayınlandı.
NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA DUYURULARI YAPILAN İLLER
Bazı il milli eğitim müdürlükleri norm fazlası öğretmen atamaları duyurularını paylaştı. Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye, Samsun ve Adana başta olmak üzere birçok ilde duyuru yayımlandı.
Norm fazlası öğretmenlerin ataması yapılırken kadrosunun bulunduğu ilçedeki tercih durumuna dikkat edilerek, adayın hizmet puanı üstünlüğü göz önünde bulundurulacak.
NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi şu an için net olmasa da önceki yıllara kıyasla baktığımızda aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesi şu şekidedir:
"(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır."
Ancak yönetmelikteki bu açık hükme rağmen, Samsun il milli eğitim müdürlüğü ilçe dışına yapılacak tercihlerin dikkate alınmayacağını belirtmiştir.
2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.
Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."