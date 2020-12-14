Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 öğretmen atamaları başladı mı?

2021 öğretmen atamaları başladı mı? Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı konusunda öğretmen adayları araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi. Norm fazlası öğretmen atamaları için de öğretmen alımı ilanları yayınlandı.

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA DUYURULARI YAPILAN İLLER

Bazı il milli eğitim müdürlükleri norm fazlası öğretmen atamaları duyurularını paylaştı. Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye, Samsun ve Adana başta olmak üzere birçok ilde duyuru yayımlandı.