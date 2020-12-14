Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık – 4 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saatleri…

31 Aralık 4 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni sokağa çıkma yasağı kararları alınıyor. Kamuoyunda merak edilen yılbaşını kapsayacak bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına Başkan Erdoğan'dan yanıt geldi. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugünkü kabine toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir. Öncelikle bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.
Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, domuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurnt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanaacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.
Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz."
Yılbaşında 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar kısıtlama uygulacak.