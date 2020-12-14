Son dakika: Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık 4 Ocak arası sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili alınabilecek yeni tedbirler görüşüldü. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık 4 Ocak arası sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülke ve millet olarak bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, insani nice krizle aynı anda mücadele verdiğimiz, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Bu samimi çabalarımıza her devletten, her kesimden destek beklerken maalesef haksız ve saplantılı ithamlara maruz kalabiliyoruz. Son dönemde Amerika'da ve Avrupa'da yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir.

Halbuki Türkiye AB'den yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Aynı şekilde ABD'nin de terör örgütüne karşı mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularla ne de gerilim, çatışma peşinde koşan ülke asla değiliz. Tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içindeyiz. Nerede haksızlık varsa adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor.