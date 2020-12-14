Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-165" operasyonu başlatıldı.

Bitlis Kırsalında Yürütülen 'YILDIRIM' Operasyonunda Çok Miktarda Gıda ve Yaşam Malzemesi Ele Geçirildihttps://t.co/dIUpRfvLuL pic.twitter.com/0HoLRdQmFR — Bitlis Valiliği (@BitlisValiligi) December 14, 2020

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda iki ayrı ana depoda toprağa gömülü, 3 jelikan bidon, 500 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 konserve kuru fasulye, 50 kilogram kuru fasulye, 20 kilogram pirinç, 150 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 170 kilogram salça, 55 kilogram zeytin, 95 kilogram tuz, 100 kilogram makarna, 25 kilogram nohut, 40 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram çokokrem, 42 kilogram pekmez, 42 kilogram tahin, 15 margarin yağı, 24 kilogram kuru maya, 5 kilogram bal, 15 kilogram reçel, 4 koli bandı, 60 kalem, 10 defter, 10 not defteri ve 3 dolu büyük tüp ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.