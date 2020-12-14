Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? 14 Aralık Başkan Erdoğan açıklama saat kaçta?

Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.