Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? 14 Aralık Başkan Erdoğan açıklama saat kaçta?

14 Aralık kabine toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek? Başkan Erdoğan açıklama saat kaçta? Gözler kabine toplantısından çıkacak kritik kararlara çevrildi. Koronavirüs salgınında beklenen düşüş elde edilemediğinden dolayı yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gündeme geldi. 14 gün tam kapanma, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gibi opsiyonlar kamuoyunda sık sık dillendiriliyor. Toplantıda ayrıca ekonomik desteklerle ilgili duyuru yapılması bekleniyor. Peki, Başkan Erdoğan açıklama saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı bugün saat 15:00'te başlayacak. Toplantının akşam saatlerinde sona ermesi ve Başkan Erdoğan'ın saat 19:00 ila 20:00 saatleri arasında açıklama yapması bekleniyor.
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.
Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.
Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi.
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.