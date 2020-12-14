"Daha 2 ay önce deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için anlaşma imzaladığımız İtalya, AB Zirvesi'nde açık bir şekilde Türkiye yanlısı idi" diye yazan Kathimerini, "Bu durum Atina'nın hiç hoşuna gitmedi" ifadesini kullandı.

Polonya ve Bulgaristan başbakanları Mateusz Morawiecki ile Boyko Borisov'un AB Zirvesi'nde açık bir şekilde Türkiye'ye destek verdiklerini yazan "Real News" gazetesi de, "Erdoğan, zirveden Merkel sayesinde yara almadan çıktı" yorumunu yaptı.