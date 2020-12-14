SON DAKİKA: Şişli'de genç kadını darp eden şüpheliyle ilgili flaş gelişme: Tekrar adliyeye sevk edildi

"ÖLMEK İSTEMİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"

Erçakar, "Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum" dedi. Hukuki yollarla hakkını aramaya çalıştığını belirten Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey." dedi. Elinde, kafasında morluklar bulunan Erçakar, sağ kolunu birkaç gün kullanamadığını, çenesine yediği darbeden dolayı da yemek yiyemediğini anlattı. Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti.



