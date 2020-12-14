SON DAKİKA: Şişli'de genç kadını darp eden şüpheliyle ilgili flaş gelişme: Tekrar adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. Darp raporu alan Erçakar, M.H.B. hakkında şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuğba Erçakar, kendisine yönelik tehditlere devam etmesi üzerine M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu.
Bunun üzerine dün gözaltına alınarak ifadeye çağrılan şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcının, sorgu işlemini bugün yapacağını belirtmesi üzerine M.H.B., bu kez de Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. M.H.B., bu sabah polis merkezinden çıkarılarak 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.
"BU EVDEN ÇIKAMAYACAKSIN DİYEREK DARP ETTİ"
Olayın üzerinden günler geçtiği halde halen darp edildiğine ilişkin görüntüleri izleyemediğini belirten Tuğba Erçakar, "Kız arkadaşımın evindeydim. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle 'Bu evden çıkamayacaksın' diyerek darp etmeye başladı. Yoğun bir boğuşma geçti. Polisi aradık. Değişik dakikalar geçirdim. Video internette ama ben kendi videomu hala izlemedim" dedi.
"UYUYAMIYORUM"
M.H.B. ile iki aydır birliktelikleri olduğunu söyleyen Erçakar, bugüne kadar herhangi bir şiddet olayı yaşamadığını söyledi. Erçakar, eski erkek arkadaşının polise kendisinin darp edildiğini söylediğini ancak kamera görüntülerini unuttuğunu da belirtti. Olayın şokuyla fazla bir şey hatırlamadığını belirten Erçakar, "Direkt bana gelip saldırdı. Yoğun bir şekilde elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. Kameranın sesi kapalıydı, ama bana 'seni burada öldüreceğim tamam mı' diyor. Kafama vuruyor, ben tamam diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum. Ağzım açılmıyor. Kafamı yıkamıyorum. Uyuyamıyorum" diye konuştu.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM"
Erçakar, "Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum" dedi. Hukuki yollarla hakkını aramaya çalıştığını belirten Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey." dedi. Elinde, kafasında morluklar bulunan Erçakar, sağ kolunu birkaç gün kullanamadığını, çenesine yediği darbeden dolayı da yemek yiyemediğini anlattı. Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti.