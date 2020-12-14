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    • 14.12.2020 13:51
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    ” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez ’de yapılacak! Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir

    Dünyanın en büyük askeri nakliye uçakları arasında yer alan ve Türk Hava Kuvvetleri envanterinde de 9 adet bulunan “” olarak bilinen A-400 M’lerin retrofit (güçlendirilme) faaliyetleri dışında bir ilk olarak ’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde de yapılmaya başlanacak. Yetkililer Kayseri’nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.

    Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kayseri'de retrofit faaliyetleri A-400m projesi kapsamında planlanıyor. Açıklamada, "Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A-400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir.

    İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

    HEM TASARRUF HEM GELİR
    Hürriyet'te yer alan habere göre Türk Hava Kuvvetlerine ait A-400M'lerin retrofit faaliyetleri de İspanya'da yapılıyordu. Yetkililer Kayseri'nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.

    KORONA SEFERLERİ YAPMIŞTI
    Türkiye, "Koca Yusuf"ları özellikle COVID-19 ile mücadelede birçok ülkeye gönderdiği yardım malzemelerinin nakliyesinde kullanmıştı.

    COVID-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentine ilk tahliye seferi de uçan hastaneye dönüştürülen "Koca Yusuf"la yapılmıştı.

    A-400M'ler ağır silahlarla birlikte personelin taşınmasında da kullanılıyor.

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    Haberler Güncel “Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak! Milyonlarca dolar tasarruf ve gelir