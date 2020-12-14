Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın skandal hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar "(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." dedi.

Bakan Akar "(Yunanistan) Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

F-35 AÇIKLAMASI

Akar "Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir" şeklinde konuştu.