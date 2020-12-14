Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2020 06:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 06:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Polis durdurunca gerçek ortaya çıkı: 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama bulunan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimde yakalanarak gözaltına alındı.

    AA
    Suç makinesi Bursa'da yakalandı!

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

    İnegöl ilçe girişi Rehber Kavşak'ta uygulama yapan ekipler, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu.


    10 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    İzin belgesi olmayan F.U'nun GBT'sini (Genel Bilgi Toplama) kontrol eden ekipler, şahsın 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

    Şahıs gözaltına alındı.


    KISITLAMAYA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
    Mobilya Sanayi bölgesinde ise bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şahsı durdurarak izin belgesini sordu. A.C'nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada kesici aletler buldu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


    15 Temmuz İrade Meydanı'nda da M.A. ile A.T. isimli şahıslara, izin belgeleri olmadığı için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Polis durdurunca gerçek ortaya çıkı: 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı