SON DAKİKA: Polis durdurunca gerçek ortaya çıkı: 10 ayrı suçtan aranan kişi uygulama noktasında yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

İnegöl ilçe girişi Rehber Kavşak'ta uygulama yapan ekipler, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu.





10 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İzin belgesi olmayan F.U'nun GBT'sini (Genel Bilgi Toplama) kontrol eden ekipler, şahsın 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Şahıs gözaltına alındı.



KISITLAMAYA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Mobilya Sanayi bölgesinde ise bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şahsı durdurarak izin belgesini sordu. A.C'nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada kesici aletler buldu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.







15 Temmuz İrade Meydanı'nda da M.A. ile A.T. isimli şahıslara, izin belgeleri olmadığı için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.