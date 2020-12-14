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    • 15.12.2020 06:41
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    SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı

    Son dakika haberine göre, Anadolu Otoyolu kesiminde, yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

    AA
    Anadolu Otoyolu'nda feci kaza

    Anadolu Otoyolu kesiminde, yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, İzmir-Karabük seferini yapan ve içinde 25 yolcusu bulunan Mehmet Şen idaresindeki 45 NV 035 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun viyadükler mevkisinde, önünde seyreden Sefa Dal idaresindeki 41 F 2024 plakalı lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

    Kazada, otobüs sürücüsü Şen direksiyonda sıkıştı, 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibinin yanı sıra polis, jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi.

    Yaralı yolculara, sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi. Direksiyonda sıkışan sürücü Şen ise itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

    Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı