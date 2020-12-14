SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den İran'ın alçak tehditlerine sert tepki







Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması'ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras'ı ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?



Bir kez de ben sesleniyorum: "Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın" Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan'a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar.



Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: "Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?"



Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga'nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor. Türk'ün Sünni'si, Şii'si olmaz, nitekim Türk Türk'tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez.