SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den İran'ın alçak tehditlerine sert tepki

Terörist Ermenistan'ın başı 44 gün içinde hamd olsun ezilmiştir. 2 bin 783 şehidimiz bağımsızlık onuru için sere serpe toprağa düşmüştür. Vatana musallat olanların akıbetleri acıklı olmuştur. İnşallah Karabağ'ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır.



1918'de Nuri Paşa komutasında Gence'ye gelen Türk ordusunu gören çocuklar demişti ki: "Salon gelir yan gelir, Genceli'ye şan verir, Gence'nin civanları Bakü diye can verir." Karabağ'a can verilmiş, kan verilmiş, ağır yenilginin utancı Ermenistan'ın alnına kazınmıştır.











10 Aralık 2020 tarihinde, Bakü'nün Azatlık Meydanı'nda zaferin görkemli kutlamaları yapılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu kutlamalardaki yerlerini almışlardır. Dünyaya Türk milletinin mesajı kararlılıkla ve kahramanca verilmiştir



Ermenistan yine yapacağını yapmış, ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan askerini şehit etmiştir. Ermenistan korkaktır, kalleştir, aşağıların da aşağısındadır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.



Coğrafyalarımızı nehirler ayırabilir, dağlar ayırabilir, zulüm ayırabilir, istilalar ayırabilir, yollar ayırabilir; ama biz aynı tende aynı canız, bir tarafımız Türkiye diğeri Azerbaycan'dır. Her ayrılık vuslatın muştusudur. Her kopuş bir başka kucaklayışın habercisidir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bir şiir özellikle İran'da büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclis'inde görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır.