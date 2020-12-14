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    • 15.12.2020 06:04
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    Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! BUDO seferleri iptal oldu | İşte iptal olan BUDO seferleri

    Birkaç gündür etkisini artırarak devam eden şiddetli yağış ve rüzgar birleşince Marmara'da deniz ulaşımı aksadı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İşte iptal olan BUDO seferleri...

    AA
    BUDO seferleri iptal oldu

    Birkaç gündür etkisini artırarak devam eden şiddetli yağış ve rüzgar birleşince Marmara'da deniz ulaşımı aksadı.

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İşte iptal olan BUDO seferleri...

    BUDO'nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

    15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

    15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi,

    15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

    15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)seferi,

    15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,


    15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir
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    Haberler Güncel Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! BUDO seferleri iptal oldu | İşte iptal olan BUDO seferleri