ZAMANLAMASI MANİDAR



Şık'ın geçmişte yargılandığı kimi davalarda İrfan Fidan'ın savcı olarak görev yapmasının, Şık'ın işlediği bu suçun altında yatan sebep olduğu vurgulanan dilekçede, "Yargıtay üyesi olan müvekkilimiz İrfan Fidan'ın 2021 Ocak ayında boşalacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğunu açıklamış olmasıdır. Bu asılsız haber ve twitter mesajlarının zamanlaması, müvekkilimizin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmemesi için yapılan karalama kampanyasının bir parçasıdır" denildi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Dilekçede, " 'Çamur at izi kalsın', 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' yaklaşımı ile hareket edilmiş ve karalama yapılırken de müvekkilimizin şeref ve saygınlığına çok ağır bir şekilde saldırılmıştır. Müvekkilimizin AYM üyeliğine adaylığını açıklamış olması, müvekkilimizi işbu algı operasyonunun hedefi haline getirmiştir" ifadeleri yer aldı.

AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Fidan'ın eşi Sibel Özalp Fidan'ın da aynı suçlamalarla yaptığı suç duyurusunda, Ahmet Şık'ın paylaşımlarıyla Yargıtay üyesi olan eşi İrfan Fidan'ın hedef alındığı vurgulandı. Fidan dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Şahsım hakkında da yalan yanlış iftiralar ortaya atılmış durumdadır. Söz konusu gönderide her ne kadar eşimin adı geçmese de eşimin kastedildiği herkesin malumudur.



"HABERDE YER ALANLAR GERÇEK DIŞI"

Suça konu haberde, eşimle aramızda kavga çıktığı, eşimin tarafıma şiddet uyguladığı, darp raporu aldığım ve akabinde eşim hakkında şikayette bulunduğum belirtilmiştir. Bu haberde yer alan tüm hususlar kesinlikle gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Bu hayal ürünü kurmaca beyanlar son derece yakışıksız ve çirkin ithamlardır. Şahsım üzerinden yalan yanlış haber yapılarak, asla gerçekleşmemiş olaylar sanki yaşanmış gibi gösterilmekle tarafım rencide edilmektedir. Gerçeğe aykırı bir habere tarafım alet edilmeye çalışılmıştır. Bu saygısızca beyanların hiçbir aslı, kaynağı ve gerçekliği bulunmamaktadır. Bu itham ve ifadelerle tarafıma ve aile yaşantıma hakaret edilerek onur, şeref ve saygınlığıma saldırılmış durumdadır. Leke sürmek bu kadar kolay olmamalıdır.

"MESLEK YAŞANTIMDA DA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM"

Öğretmen olarak kutsal bir görevi ifa etmekteyim. Ancak işbu asılsız haberle mesleki yaşantımda da küçük düşürülmüş ve toplum nezdinde aşağılanmış durumdayım. Tarafım bu gerçek dışı, saygısız haberde güçsüz ve darp olayının mağduru olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu durumun tarafımı ne kadar rencide ettiği ortadadır. Bu ülkeye hizmet için işbu kutsal görevleri ifa eden bizlerin bu kadar ağır saldırıya maruz bırakılması hiçbir şekilde kabul edilebilir nitelikte değildir."