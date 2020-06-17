Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile geçtiğimiz ay HDP'den istifa eden Ahmet Şık sosyal medyada kavga etti. Cüneyt Özdemir terör propagandası yaptığı için eylem yapan HDP'yi destekleyen bir YouTube yayını yaptı.
Cüneyt Özdemir'in "HDP'ye uygulanan medya ambagosunu delelim dedik..." başlıklı yayını için Şık'tan sert bir hakaret geldi.
Şık, "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren sinsilik Türkiye'deki medya düzeninin özeti" hakaretinde bulunan Ahmet Şık'a Cüneyt Özdemir de cevap olarak, "Ah canım ya HDP'den seçil, istifa et ve hala duyar kas... Zor işin tabii... ( Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana. ) Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine..." diyerek hakaret etti.
Şık ise bu hakarete, "Soytarılığı da sinsiliğiyle yarışıyor ama yine de malum saraya, diğer soytarıların yanına kabul edilemiyor." hakaretinde bulundu.
Özdemir ise Şık'a karşılık "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." hakaretinde bulundu.
Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık'ın birbirlerine ağır hakaretler ettiği kavgası en çok konuşulanlar arasına girerken, terör örgütü PKK'nın destekçileri Ahmet Şık'ın yanında yer aldı. Her dönemin adamı Özdemir, HDP'nin eylemini desteklemesine rağmen ne milletten ne de terör sempatizanlarından destek bulamadı.