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    • 17.06.2020 11:49
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    ile etti! Kirli çamaşırları döküldü

    İki müzmin muhalif arasında çıktı. ABD'de yaşayan gazeteci 'le Milletvekili , sosyal medyada birbirlerine hakaretler savuşturdu. Şık, Cüneyt Özdemir'in "'ye uygulanan medya ambagosunu delelim dedik..." paylaşımını alıntılıyarak 'soytarı' hakaretinde bulundu. Özdemir ise Şık'a 'berbat bir gazeteciydin' hakaretiyle karşılık verdi. Özdemir ile Şık arasındaki sözlü kavganın ayrıntıları…

    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Gazeteci Cüneyt Özdemir ile geçtiğimiz ay HDP'den istifa eden Ahmet Şık sosyal medyada kavga etti. Cüneyt Özdemir terör propagandası yaptığı için eylem yapan HDP'yi destekleyen bir YouTube yayını yaptı.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Cüneyt Özdemir'in "HDP'ye uygulanan medya ambagosunu delelim dedik..." başlıklı yayını için Şık'tan sert bir hakaret geldi.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Şık, "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren sinsilik Türkiye'deki medya düzeninin özeti" hakaretinde bulunan Ahmet Şık'a Cüneyt Özdemir de cevap olarak, "Ah canım ya HDP'den seçil, istifa et ve hala duyar kas... Zor işin tabii... ( Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana. ) Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine..." diyerek hakaret etti.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Şık ise bu hakarete, "Soytarılığı da sinsiliğiyle yarışıyor ama yine de malum saraya, diğer soytarıların yanına kabul edilemiyor." hakaretinde bulundu.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Özdemir ise Şık'a karşılık "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." hakaretinde bulundu.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık'ın birbirlerine ağır hakaretler ettiği kavgası en çok konuşulanlar arasına girerken, terör örgütü PKK'nın destekçileri Ahmet Şık'ın yanında yer aldı. Her dönemin adamı Özdemir, HDP'nin eylemini desteklemesine rağmen ne milletten ne de terör sempatizanlarından destek bulamadı.
    Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

    Haberler Güncel Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü
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