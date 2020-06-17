Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık kavga etti! Kirli çamaşırları döküldü

Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık'ın birbirlerine ağır hakaretler ettiği kavgası en çok konuşulanlar arasına girerken, terör örgütü PKK'nın destekçileri Ahmet Şık'ın yanında yer aldı. Her dönemin adamı Özdemir, HDP'nin eylemini desteklemesine rağmen ne milletten ne de terör sempatizanlarından destek bulamadı.