



BAKIMLAR DAHA KISA SÜREDE YAPILIYOR

A400M'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülke tarafından ortak yapılan bir stratejik ulaştırma uçağı olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu uçak Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktadır. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmeleri de bizler, yani 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde envanterimizde olan 9 uçağın, CL yani hafif bakımları, CH ağır bakımları yapılmaktadır. Şu an burada gördüğünüz C2L bakımı yani bu uçağın hafif bakımıdır. Bu uçaktan önce bir tane uçağın Airbus üretici firma haricinde ilk defa ağır bakımı da yapılmıştır. Bu, Airbus haricinde ilk defa yapılan ağır bakımdır. Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlanmıştır. A400M uçaklarının bakım kabiliyetinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne kazandırılması sonucunda hem uçakların bakım süreleri kısalmış hem de bakımın daha ekonomik yapılması sağlanmıştır."