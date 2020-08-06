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    • 06.08.2020 14:03
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    'nda dilenciler istila etti! zabıta ekipleri duyarsız

    İstanbul 'nda yerli ve yabancı lere yönelik duygu sömürüsü yaparak para dilenenler her geçen gün artarken zabıta ekipleri mücadelede yetersiz ve duyarsız kalıyor. Kimi turistleri elleriyle rahatsız ederek para isterken kimisi de su satıyorum diyerek vatandaşları taciz edip para dileniyor. Sabah Gazetesi'nden 'nın özel haberi...

    Taksim Meydanı'nda istila ettiler! İBB zabıta ekipleri duyarsız

    ve 'nde insanların kollarından tutarak zorla para dilenen kadınlar vatandaşları canından bezdirdi. Bölgede gün geçtikçe artan dilencilerin istilası rahatsızlık yaratırken Zabıta ekiplerinin duyarsız kalması ve olup biteni görmezden gelmeleri dikkati çekti.

    VATANDAŞLAR CADDEDE YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ
    Zabıta ekiplerinin dilencilere müdahalede bulunmamalarının nedeninin ise, 'de yakalanan bir dilencide Kovid-19 görülmesinin nedeniyle tedirginlik yarattığı ve bu nedenle ekiplerin müdahale etmekten kaçındıkları olduğu iddia edildi. Vatandaşlar meydanlarda ve caddede yürüyemez hale geldiklerini adım başı dilencilerle karşılaşmaktan rahatsız olduklarını kaydettiler.

    SABAH/

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