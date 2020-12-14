Biden Türkiye ile çalışmak isteyecek

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik kişisel yaptırım kararı çıktı. Kadir Has Üniversitesi'den Prof.Dr. Mustafa Aydın, gündemi Takvim'e değerlendirdi. Aslında bu beklenen bir karardı. Bunun ilk sebebi AB'nin kendi arasında bölünmüş olması. Başta Almanya olmak üzere, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, İspanya gibi ülkeler, Türkiye'yi AB'den tamamen uzaklaştıracak yaptırımların olmasını istemediler.

KOMİSYON TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Avrupa Birliği Komisyonu'nun tavrı nasıl?

Komisyonun duruşu da çok önemli. Komisyon, son 5-6 aydır Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini diplomatik bir dille bildiriyorlar. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerektiği de hem Türkiye hem komisyon tarafından dile getiriyordu.

AB, BİDEN İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK İSTİYOR

Yani Komisyon'un da tavrı etkili oldu... Tüm bunlar birleşince yaptırım beklendiği gibi düşük düzeyde kaldı. Bu toplantının en önemli yanı ise, görüyoruz ki AB politikaları ABD'nin yeni yönetimiyle eş güdümlü hareket etmek istiyor. Bu da orta vadede bizim dikkatli izlememiz gereken bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.

AB'nin Mart ayına referans vermiş olması Biden ile hareket etme isteğini gündeme getirdi. Mart ayına kadar bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Çok büyük değişiklerin olacağını sanmıyorum. 20 Ocak'ta Biden göreve başlayacak. Mart yakın bir ay. Bu süre onların yeni görevlendirmelerle geçecek bir ay olacak. Ama AB'nin beklediği, Biden'ın, Trump'ın göz ardı ettiği ilişkileri yeniden rayına oturtması. Hem Karadeniz hem Doğu Akdeniz hem de Suriye meseleleri gündeme gelecektir. AB ve ABD arasında yeni bir pozisyon yaratacaktır.

ALİ DEĞİRMENCİ