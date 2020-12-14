Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2020 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 11:39
    ABONE OL

    2021 yılı tarihi ne zaman, hangi gün? 2021 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    2021 yılının dini günleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takviminde tarihini belirledi. Peki, 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? 2021 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilen soruların cevapları haberimizin devamında...

    2021 yılı Ramazan Bayramı tarihi ne zaman? 2021 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

    13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

    Ramazan ayında önemli günler…

    Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

    Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    2020 yılı dini günleri…

    Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

    Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

    Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

    Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

    Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

    Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

    Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

    Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

    Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

    Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? 2021 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün?