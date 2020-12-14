GSB'ye 500 personel alımı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları! İşte şehirlere göre kontenjan dağılımı…

GSB'ye 500 personel alımı yapılacak ve gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ayrıntıları araştırırken en çok Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları hakkındaki bilgileri merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için 63 ilde yurtlarda yönetim personeli istihdamı yapılacak, 270 kadın ve 230 erkek olmak üzere toplamda 500 personel alınacak. Şehirlere göre kontenjan dağılımını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (KYK) PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapabilecek. Adaylar belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyecekler. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacak. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımı ilanında yurt yönetim personeli için aranan şartlar şu şekilde belirtildi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),
Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
İŞTE KONTENJAN DAĞILIMI