GSB'ye 500 personel alımı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları! İşte şehirlere göre kontenjan dağılımı…

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER



1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),



2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),



Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

İŞTE KONTENJAN DAĞILIMI