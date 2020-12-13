O GECEYİ HİÇ UNUTMAYALIM

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum necip Türk milletine, 4 yıldır il emniyet müdürü olarak hizmet etmenin büyük gururunu yaşıyorum. Bunun şerefini üzerimde taşıyorum. Ancak bunu benim söylemiş olmam çok önemli değil. Bu sözlerin bir şekilde söylenmiş olmasının önemi var. İnsanların geçmiş hafızalarını tazelemeleri adına o meşum geceyi, hiç unutmayalım ki bugün bizlere bu andaki konuşmamızı bile sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, çok kıymetli İçişleri Bakanımız ve kıymetli yetkililerimiz olmak üzere hepsine minnettarlığımızı ifade etmemiz gerekiyor.

"ÇOK TEBRİK VE TEŞEKKÜR TELEFONLARI ALDIM"

Ancak biz, bize o hain geceyi (15 Temmuz) yaşatanların da o yaptıklarını unutursak, maalesef aynı hatalara yeniden düşüp, tekrardan o sıkıntılı günlere döneriz endişesini taşıdığım için ben bunu öğrencilerimizle paylaştım. Çünkü bu çocuklarımız yarın öbür gün, şu anda bizim bulunduğumuz makamlara gelecek, bizim yapmış olduğumuz görevleri yani vatandaşımıza asayişi ve güvenlik hizmetini üretme görevini yapacaklar. Olumlu tepkilerin olması beni mutlu etti. Dediğim gibi şahsımdan ziyade hem o konuşmanın içeriğine verilen değer ön plana çıkmalıydı ki, öyle oldu. Belki milyonlarca insan izledi. Çok tebrik ve teşekkür telefonları aldım.