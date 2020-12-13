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    • 13.12.2020 23:21
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    'de açıkladı: "Dünyada birinciyiz! ile guru duyun..."

    , Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. , "100 bin kişiye düşen yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. ile gurur duyun" dedi.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.



    DÜNYADA BİRİNCİYİZ! TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN
    Bakan Koca paylaşımında "100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. Türkiye ile gurur duyun!" ifadelerini kullandı.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de açıkladı: "Dünyada birinciyiz! Türkiye ile guru duyun..."