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    • 13.12.2020 16:38
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    altında hareketli dakikalar! Vatandaşlar fark etti, suyun yüzeyinde...

    Son dakika haberine göre, 'un Fatih ilçesinde üzerinde kimlik çıkmayan 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA
    Fatih'te hareketli dakikalar! Suyun yüzeyinde bulundu

    Haliç altında saat 15.00 sıralarında suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve deniz polisi ekipleri sudaki kişiyi karaya çıkardı.



    Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Güncel Unkapanı Köprüsü altında hareketli dakikalar! Vatandaşlar fark etti, suyun yüzeyinde...