Coronavirüs insanlığı tehdit etti. Vaka sayıları yükseldi. Alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın ikinci haftasında güzel haberler verdi.
Alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini söyleyen Koca, "Günlük vakada İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da yüzde 40 düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü sürüyor" dedi.
Yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de şunları söyledi:
Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere uyup gayret edince, sonuç almak daha kolay. Mücadeleye devam.
YERLİ AŞIDA FAZ-2 25 ARALIK'TA
Bakan Koca, "Faz-2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Üretime 3 gün önce başlandı. Yerli aşımızı nisanda başarıyla yapabileceğimizi ümit ediyorum" dedi.
İSTANBUL HATIRASI
Coronavirüs denetimleri devam etti. Dün, İstanbul Beşiktaş'ta 2 turist takside maskesiz yakalandı. Polis ekiplerinin "Maskeleriniz nerede?" sorusuna, "Bagajda" diyerek cevap veren turistlere para cezası kesildi.
BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN
Zonguldak'ta muhtar Şerafettin Nas, 17 Kasım'da Coronavirüs'e yakalandı. 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Bir şey olmaz demeyin. O kadar tedbire rağmen salgın ciddiye alınmıyor. Tedbirlere uyarsak en kısa sürede bu hastalığı da yeneceğiz.
KUMLUCA İN KONYAALTI OUT
Karantina geri geldi. Yurdum insanının alışkanlıkları değişti. Yaz aylarının gözdesi Konyaaltı Sahili'nde dün sessizlik hakimdi. Virüsten kaçanlar ise Kumluca'ya bağlı 800 metre yükseklikteki Altınyaka Yaylası'na akın etti.
Bölge sakinlerinden Zeki Turan (64), "Herkesi bekleriz.
Kısıtlamadan yararlanan vatandaşlarımız hafta sonlarını burada geçiriyor" dedi.
AH KARDEŞİM
Virüs iki kardeşi hayattan kopardı. Acı olay Kocaeli Gebze'de yaşandı.
Ayhan Ekinci (64) ile kardeşi Özkan Ekinci (58), iki gün arayla Coronavirüs'e yakalandı. 17 gün yaşam mücadelesi veren iki kardeş kurtarılamadı.
"9 AYDIR AİLEMİZİ GÖRMÜYORUZ"
Düzce'de görevli filyasyon ekipleri, "9 aydır ailemizi görmüyoruz. Lütfen kurallara uyun" dedi.