BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN



Zonguldak'ta muhtar Şerafettin Nas, 17 Kasım'da Coronavirüs'e yakalandı. 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Bir şey olmaz demeyin. O kadar tedbire rağmen salgın ciddiye alınmıyor. Tedbirlere uyarsak en kısa sürede bu hastalığı da yeneceğiz.