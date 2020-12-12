İstanbul'un Şişli ilçesinde gece yarısı silahlar çekildi kan aktı.
Bir evde arkadaş grubu arasında kavga çıktı.
Kavganın ardından taksiye binerek evden ayrılmak isteyen bir kişiye Selçuk Durna saldırdı.
Taksiye binmek isteyen kişinin de ateş etmesi üzerine Durna karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından yaralanan Durna'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.
Kavga sonrası evden ayrılarak uzaklaşmaya çalışan 3'ü kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay sonucunda 4'ü kadın toplam 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durna'yı yaralayan taksi içindeki saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.