Terhisler ertelendi mi? Askerlik ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı askerlik sevk tarihleri!

Milli Savunma Bakanlığı, binlerce kişinin merakla beklediği Kasım ve Aralık ayına ilişkin sevk tarihlerini açıkladı. Her gün merakla araştırılan Terhisler ertelendi mi? Askerlik ertelendi mi? Sorularının yanıtları da böylece belli oldu.Koronavirüs salgınından dolayı askerliğini yapacak ve tamamlayacak olanlar erteleme yaşayacak mı? MSB sevk tarihlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.