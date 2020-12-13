Hurda araçları baştan aşağı yenileyip iş adamlarına satıyor! 'Parçalarını Amerika'dan alıyorum'

"BİNALİ YILDIRIM BEY'E DE ARAÇ VERDİM"

Şu an 30'a yakın araç var. 12 tanesi trafikte kullandığımız araçlar. Çeşitli günlerde, yerine göre, mevsimine göre kullandığımız araçlar. Birkaç tane aracın satışını yaptık. Kıramadığımız yani bürokratlara sattığımız oldu, iş adamlarına genelde. Restorasyon yaptığımız araçlar oldu. Birçok iş adamına oldu. Çoğunlukla kendi araçlarımıza yapıyoruz. Fakat kıramadığımız ağabeylerimiz oluyor. Mecburen bitiriyoruz, yapıyoruz yani. Binali Bey'e (eski Başbakan Binali Yıldırım) bir Ford minibüs vermiştik. Çok güzel bir araçtı. O da hala kendisinde. Erzincan'da hatta araç, görüyorum. Zaten biz verdiğimizde Başbakan'dı o zaman da. Şimdi hala araç onlarda. Sattığımız aracı takip ediyoruz yani. Ölmesin diye devamlılığını sağlıyoruz."