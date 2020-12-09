Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş kitapları nelerdir?

Hasan Ali Toptaş kimdir? Taviz iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Hasan Ali Toptaş kitapları nelerdir? Sosyal medyada birçok kadın ünlü yazarın kendisini taciz ettiğine ilişkin paylaşım yapmaya başladı. Bu iddiaların ardından yazar Toptaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Toptaş yaptığı açıklamayla iddiaları doğrularken özür diledi.
HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?
Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı.
Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.
1994'te Gölgesizler adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.
Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.
HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI
Beni Kör Kuyularda
Ben Bir Gürgen Dalıyım
Kuşlar Yasına Gider
Gölgesizler
Yalnızlıklar
Bin Hüzünlü Haz
Heba
Uykuların Doğusu
Ölü Zaman Gezginleri
Geçmiş Şimdi Gelecek
Harfler ve Notlar
Gecenin Gecesi
Sonsuzluğa Nokta
Kayıp Hayaller Kitabı
Ben Bir Gürgen Dalıyım
Gecenin Gecesi