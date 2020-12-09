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    • 09.12.2020 11:55
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    kimdir? nelerdir?

    Sosyal medyada taciz iddialarıyla gündeme gelen kimdir? Yazar nelerdir? Birçok kadın ünlü yazarın kendisini taciz ettiğini iddia ederek sosyal medyada akım başlattı. Yazar Toptaş da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve özür diledi. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş kitapları nelerdir?

    Hasan Ali Toptaş kimdir? Taviz iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Hasan Ali Toptaş kitapları nelerdir? Sosyal medyada birçok kadın ünlü yazarın kendisini taciz ettiğine ilişkin paylaşım yapmaya başladı. Bu iddiaların ardından yazar Toptaş'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Toptaş yaptığı açıklamayla iddiaları doğrularken özür diledi.

    HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

    Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı.

    Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

    1994'te Gölgesizler adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

    Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.

    HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI

    Beni Kör Kuyularda
    Ben Bir Gürgen Dalıyım
    Kuşlar Yasına Gider
    Gölgesizler
    Yalnızlıklar
    Bin Hüzünlü Haz
    Heba


    Uykuların Doğusu
    Ölü Zaman Gezginleri
    Geçmiş Şimdi Gelecek
    Harfler ve Notlar
    Gecenin Gecesi
    Sonsuzluğa Nokta
    Kayıp Hayaller Kitabı
    Ben Bir Gürgen Dalıyım
    Gecenin Gecesi
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