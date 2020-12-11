DOKTORLAR, MÜHENDİSLER, FENOMENLER...

"Hiçbirimiz mahkeme değiliz ama bazı örnekler açısından ifşa mekanizmasının çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum" diyen Leyla, "Genel anlamda sanat ve edebiyat dünyasıyla ilgili çağrıda bulunduk ama doktorlar, fenomenler, inşaat sektörü, akademisyenler her sektörden korkunç deneyimler okuduk. Özellikle hâlâ görevde olan doktorların yaptığı iddia edilen kan donduran hikâyeler geldi. Farklı kadınlar aynı kişilerle ilgili taciz hikâyeleri anlattı. Kadınlar bize güvenerek bu mailleri çoğunlukla gerçek kimliklerine ait adreslerinden yolladı, çok detaylı yer ve zaman bilgileri ve başlarına gelenleri anlattılar. Genellikle kimliklerinin açıklanmasını istemiyorlar ama bu adamların yaptıklarının bilinmesini istiyorlar.

Mail içeriklerini kişiler adına kamuoyu ile paylaşmamız ne hukuki ne de etik açıdan söz konusu olamaz, yalnızca kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin bulmanın kadınlara iyi gelebileceğini, onları bir gün bunları kamusal alanda yahut yargı önünde de dile getirmek konusunda yüreklendirebileceğini düşündük. Bizim şimdi bu bilgilerle nasıl hareket etmek gerektiğine dair karar vermemiz gerekecek, bunun için de doğru mekanizmaların kurulması lazım. Önerisi olan herkesi dinlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.