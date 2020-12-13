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    • 13.12.2020 10:21
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    Başkan Erdoğan'ın 'da okuduğu şiirdien rahatsız olan haddini aştı! Türk mallarına boykot başlattılar

    Başkan ’ın ’da okuduğu şiirden rahatsız olan haddini aştı. ile İran arasında yaşanan şiir gerginliği sonrası İranlılar hesaplarından Türkiye'ye yönelik boykot kampanyası başlattı.

    İran haddini aştı! Boykot başlattılar

    Başkan , işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu.

    Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Başkan Erdoğan'a okuduğu şiir nedeniyle tepki gösterdi.

    hesabından açıklama yapan Zarif, şiire karşılık "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran'ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz." ifadelerini kullandı.

    İRANLILAR BOYKOT KAMPANYASI BAŞATTI
    Yaşanan bu gerginlik sonrası İranlılar sosyal medya hesapları üzerinden 'ye yönelik boykot kampanyası düzenledi.

    "Boykot Türkiye" adlı kampanyanın görselinde İranlılar, Türk mallarını ve barkotlarını yayınlayarak "1.5 milyon Ermeninin soykırımını kabul etmek ve Türkiye'den mal, seyahat ve eğlence alımını yasaklamak, halkın abartısına cevap olacaktır. Kuzey İran'ın dönüşü çok yakın." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiirdien rahatsız olan İran haddini aştı! Türk mallarına boykot başlattılar