Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şanlı bir mücadele ile Karabağ'daki işgale son veren Azerbaycan'ın kazandığı tarihi zaferin coşkusuna ortak olmak maksadıyla bu dizelere konuşmasında yer verdiğini belirten Altun, şöyle devam etti: "Komşu bir ülkenin bölge barışı ve istikrarı adına da yeni bir sayfa açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını ve bugüne kadar işgalci konumda bulunan Ermenistan'ı sevindirecek bir tutum sergilenmesini anlamakta zorlanıyoruz.