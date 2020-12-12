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    • 12.12.2020 16:31
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    ve 'ten 'ın kuzeyinde ortak operasyon! 5 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre ve 'in koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

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