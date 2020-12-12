Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kahramanlara son görev

    ’dan acı haber geldi. ’lı hainlerin düzenledikleri saldırı sonucu ve Oğuzhan Anar şehadete erdi. , dün ’da, Uzman Çavuş Anar ise memleketi ’da toprağa verildi.

    Kahramanlara son görev

    Sruiye Resulayn'dan acı haber geldi. PKK'lı hainlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırı sonucu Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehadete erdi.

    Yüzbaşı Kurt, dün Antalya'da, Uzman Çavuş Anar ise memleketi Ankara'da toprağa verildi.

    HDP BİR TERÖR SORUNU


    MHP lideri Bahçeli, HDP'yle ilgili sert açıklamalar yaptı: HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu, demokrasinin ardına saklanarak Türkiye'ye meydan okuma- ktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır.

    TÜRKİYE'DEN İRAN'A NOTA


    Türkiye,     İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarına sert tepki gösterdi. Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir küstahlık da İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'den geldi. Vekil, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.

    İNCİRLİK'TE OPERASYON


    Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düğmeye basıldı. İncirlik 10 Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli 7 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 5'i tutuklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kahramanlara son görev