Kahramanlara son görev

HDP BİR TERÖR SORUNU



MHP lideri Bahçeli, HDP'yle ilgili sert açıklamalar yaptı: HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu, demokrasinin ardına saklanarak Türkiye'ye meydan okuma- ktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A NOTA



Türkiye, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarına sert tepki gösterdi. Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bir küstahlık da İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'den geldi. Vekil, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.

İNCİRLİK'TE OPERASYON



Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düğmeye basıldı. İncirlik 10 Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli 7 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 5'i tutuklandı.