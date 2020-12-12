EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 E-KPSS sonuç duyurusu geldi mi?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı sınava giren ve memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Birçok kurum KPSS puanıyla personel alımı için ilan yayınlıyor. EKPSS sınavına giren adaylar da sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır.