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    • 12.12.2020 15:00
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    ne zaman açıklanacak? 2020 E-KPSS sonuç duyurusu geldi mi?

    2020 ne zaman açıklanacak? ları için sınava giren adaylar ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmuştu. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM’nin mobil uygulamalarından sonuçlar öğrenilebilecek. Peki,

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    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 E-KPSS sonuç duyurusu geldi mi?

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı sınava giren ve memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Birçok kurum KPSS puanıyla personel alımı için ilan yayınlıyor. EKPSS sınavına giren adaylar da sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

    EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır.

    Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

    Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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    Haberler Güncel EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 E-KPSS sonuç duyurusu geldi mi?