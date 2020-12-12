Ankara'da Sühal- Hasan Elmalıca çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Öykü, SMA hastalığına karşı savaş veriyor. Öykü'nün, Macaristan'daki tedavisi için 2 milyon 132 bin euro gerekiyor. Tedavisi için 11 gün süre kalan küçük kız için yardım kampanyası başlatıldı. Aile herkesten destek bekliyor.

KARDEŞLE BAĞLAN HAYATA!



Antalya'da hemodiyaliz hastası İbrahim Bozgüney (46), kardeşi Harun Bozgüney'in (44) bağışladığı böbrek ile yaşama tutundu. İbrahim Bozgüney, "Kardeşim canından can verdi ve sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Harun Bozgüney de "O iyi oldukça biz de iyi olacağız" dedi.

ELVEDA FULYA!



İzmir'de Fulya Öztürk 9 Aralık'ta boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun (31) tarafından tabancayla vurularak katledildi. Katil zanlısı cezaevine gönderildi. İki çocuk annesi Öztürk, dün memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİREKSİYON BAŞINDA!



Bursa'da öğretmen Abuzer Bakırcı (47) dün direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kaza yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

2 GÜN SONRA ACI HABER



Denizli'de inşaat işçisi Ahmet Daştemir ile Yüksel K. (32) arasında geçtiğimiz günlerde tartışma çıktı. Yüksel K., Daştemir'i göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı.

EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI

Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Niyazi Karadere (48) yaralandı, arkasındaki eşi Leyla Karadere (45) ise yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından halk otobüsü şoförünü gözaltına aldı.