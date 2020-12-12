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    • 12.12.2020 22:32
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    Başkan : ’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz

    Başkan bugün Manisa-Akhisar çevre yolu açılış töreninde yaptığı konuşmayı Twitter hesabından bir kez daha paylaşarak, ''’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' diyerek muhataplarını bir kez daha uyardı.

    Başkan Erdoğan Batı'yı bir daha uyardı

    Coğrafyamızdaki ilerleyişimizden rahatsız olan ile ABD, ile gerilimi artırıyor...

    Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin demokratik standartlarını çok daha ileri götüreceğiz. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz