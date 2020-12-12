Coğrafyamızdaki ilerleyişimizden rahatsız olan Avrupa ile ABD, Türkiye ile gerilimi artırıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin demokratik standartlarını çok daha ileri götüreceğiz. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.